Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Parkplatzrempler: blauer Ford Focus beschädigt und Wer hat den blauen Golf angedotzt?

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Parkplatzrempler: blauer Ford Focus beschädigt - Bruchköbel

(cb) Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstagabend auf einem Parkplatz in der Keltenstraße (einstellige Hausnummern) ereignete, suchen die Ermittler Zeugen. Ersten Erkenntnissen nach parkte der Fahrzeughalter seinen blauen Ford Focus mit MKK-Kennzeichen gegen 18.20 Uhr auf dem Parkplatz und ging anschließend einkaufen. Nur eine knappe Stunde später musste er feststellen, dass ein bislang Unbekannter seinen blauen Wagen an der Fahrertür beschädigt und dadurch einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro verursacht hatte. Zeugen wenden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 06183 91155-0 an die Polizeistation in Langenselbold.

2. Wer hat den blauen Golf angedotzt? - Linsengericht / Eidengesäß

(cb) Ein blauer Golf der am Freitag auf einem Parkplatz "Am Sandacker" (einstellige Hausnummern) abgestellt war, wurde an der Stoßstange durch einen unbekannten Unfallbeteiligten beschädigt. Vermutlich parkte der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug rückwärts aus einer Parklücke aus und touchierte hierbei den blauen Golf. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der blaue Wagen etwa einen Meter verschoben. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 1.500 Euro zu kümmern, flüchtete dieser anschließend. Die Unfallflucht ereignete sich zwischen 19 Uhr und 20.30 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell