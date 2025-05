Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Betrunkener Autofahrer mit 3,43 Promille gestoppt

Erlensee (ots)

(lei) Ein aufmerksamer Zeuge hat am frühen Dienstagabend für das Ende der Autofahrt eines völlig betrunkenen Mannes gesorgt, der zuvor sehr gefährliche Situationen hervorgerufen haben soll. Der Mitteiler hatte gegen 18.30 Uhr die Polizei alarmiert und mitgeteilt, dass er einem braunen Fiat hinterherfahre, der Schlangenlinien fahre und auch bereits auf die Gegenfahrspur geraten sei. Weiterhin hätten nach Angaben des Zeugen zwei Fußgänger zur Seite springen müssen, um eine Kollision zu vermeiden. Kurz darauf war die Fahrt in der Markwaldsiedlung zu Ende. Die eingetroffene Polizeistreife stellte bei dem 41-jährigen Fahrer kurz darauf eine außergewöhnlich hohe Alkoholisierung fest - als der Mann in das Atemalkoholgerät pustete, zeigte dieses einen Wert von 3,43 Promille an. Die Folge: Blutentnahme, Beschlagnahme des Führerscheins und eine Anzeige wegen Verdachts der Trunkenheitsfahrt. Die Beamten bitten die beiden mutmaßlich gefährdeten Fußgänger um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei der Polizeistation Langenselbold.

Offenbach, 28.05.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

