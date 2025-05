Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Kupferrohre gestohlen: Transporter wurde gesehen

Gründau (ots)

(lei) "Man hat die alte Heizung sowie Kupferrohre vom Hof entwendet" - diese Meldung führte am Dienstagmorgen zu einem Fahndungseinsatz der Polizei in Gelnhausen, nachdem Unbekannte gegen 9.40 Uhr in der Weinbergstraße (20er-Hausnummern) die genannten Gegenstände in einen grauen Transporter geladen hatten und damit geflüchtet waren. Die Suche nach dem grauen Kastenwagen war jedoch nicht von Erfolg gekrönt, denn dort, wohin der Wagen davongebraust war - Richtung Rothenbergen -, verlor sich die Spur des Fahrzeugs. Die Heizung und etwa 50 Kilogramm des Metalls warfen die Täter zuvor in den Laderaum des Wagens mit OF-Kennzeichen und als sie von den Besitzern angesprochen wurden, machten sie sich davon. Weitere Hinweise bitte an die Polizeistation Gelnhausen (06051 827-0).

Offenbach, 28.05.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell