POL-OF: Rüttelstampfer von Baustelle gestohlen

Langenselbold (ots)

(lei) Einen Rüttelstampfer im Wert von etwa 2.500 Euro haben Diebe in der Nacht zu Dienstag von einer Baustelle in der Straße "Am Bahnhof" gestohlen. Die Polizei bittet in der Sache nun um Hinweise zur Tataufklärung. In der Zeit zwischen 18 Uhr und 7 Uhr brachen die Langfinger das Vorhängeschloss des Bauzauns auf und gelangten so auf das Baustellengelände. Ebenfalls geknackt hatten sie dort drei mit Vorhängeschlössern gesicherte Container. Aus einem der Container nahmen sie dann die Verdichtungsramme mit, ehe sie damit verschwanden. Wer zu dem Diebstahl etwas sagen kann, kann sich an die Kripo-Hotline 06181 100-123 wenden.

Offenbach, 28.05.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

