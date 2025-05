Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mehrere Notrufe: Unbekannter beschädigte Außenspiegel mit Schraubendreher

Offenbach (ots)

(fg) Mehrere Notrufe gingen am Dienstagnachmittag, gegen 13.15 Uhr, bei der Offenbacher Polizei ein. Ein Unbekannter sei soeben mit einem Schraubendreher an ein Auto in der Bieberer Straße (140er-Hausnummern) herangetreten und habe bei diesem unvermittelt den Außenspiegel beschädigt. Der Mann habe laut der Zeugen einen verwirrten Eindruck gemacht. Nach der Sachbeschädigung sei der Unbekannte in Richtung Innenstadt davongelaufen. Verletzt wurde niemand. Der Täter hatte eine Glatze, trug einen Kapuzenpullover und war etwa 1,70 Meter groß. Hinweise bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 an die Wache des Polizeireviers in Offenbach.

Offenbach, 27.05.2025, Pressestelle, Felix Geis

