POL-OF: Armbrüste und Bögen mitgenommen; Jugendliche attackierten Teenager im Bus: Zeugen gesucht; Zeugen gesucht: Einbruch in Tankstelle und mehr

1. Armbrüste und Bögen mitgenommen - Hanau / Steinheim

(cb) Aus einem Sportgeschäft in der Otto-Hahn-Straße (einstellige Hausnummern) haben bislang unbekannte Einbrecher mehrere Armbrüste und Bögen mitgenommen. Nach ersten Erkenntnissen schlugen die Täter am Dienstag, gegen 1.40 Uhr, eine Fensterscheibe des Geschäftes ein und verschafften sich so Zutritt in den Verkaufsraum. Mit den geklauten Sportgeräten flüchteten die dunkel gekleideten Täter in Richtung des nahegelegenen Tennisvereins. Der entstandene Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Zeugen setzen sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 telefonisch mit der Kriminalpolizei in Hanau in Verbindung.

2. Jugendliche attackierten Teenager im Bus: Zeugen gesucht - Hanau / Großauheim

(cb) Die Polizei in Hanau hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen, nachdem mehrere Jugendliche am Montag einen 15 Jahre alten Schüler in einem Bus attackiert hatten. Der Schüler fuhr gegen 13.30 Uhr mit der Buslinie 6, als dieser ab der Haltestelle Lindenauschule von einem anderen Jugendlichen mehrfach mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen wurde. Währenddessen hielten zwei weitere unbekannte Teenager den 15-Jährigen fest, sodass dieser sich nicht wehren konnte. Laut Zeugenaussagen sollen die Angreifer dem Jungen außerdem gedroht haben. Die Ermittler in Hanau bitten unter der Rufnummer 06181 100-120 um weitere Zeugenhinweise.

3. Fahrradfahrer musste schwarzem Auto ausweichen und stürzte - Hanau / Großauheim

(cb) Ein Radfahrer musste am Mittwoch, gegen 15.20 Uhr, im Kreuzungsbereich Depotstraße / Auheimer Straße einem schwarzen Fahrzeug ausweichen und stürzte daraufhin. Nach derzeitigen Erkenntnissen missachtete der oder die Fahrerin die Vorfahrt des Radlers, wodurch der 25-Jährige nach links ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. In der Folge stürzte der Zweiradfahrer und zog sich leichte Verletzungen am Arm zu. Am Fahrrad entstand außerdem ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, flüchtete der Lenker des schwarzen Wagens. Die Unfallfluchtgruppe nimmt Zeugenhinweise unter der 069 8098-5699 entgegen.

4. E-Bikes aus Keller gestohlen - Niederdorfelden

(cb) Zwei E-Bikes im Wert von mehreren tausend Euro nahmen bislang Unbekannte mit, nachdem sie in das Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Berliner Straße (40er-Hausnummern) eingebrochen waren. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 20.15 Uhr und Montag, 17 Uhr. Wie die Täter in das Mehrfamilienhaus und in das Kellerabteil gelangten ist nun Teil der Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-120 entgegen.

5. Zeugen gesucht: Einbruch in Tankstelle - Langenselbold

(cb) Unbekannte brachen in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Tankstellengebäude in der Industriestraße (einstellige Hausnummern) ein und nahmen anschließend Zigarettenstangen im Wert von mehreren tausend Euro mit. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher zwischen Montag, 23 Uhr und Dienstag, 3.55 Uhr, über eine gewaltsam zerstörte Tür Zutritt ins Innere der Tankstelle. Nachdem sie wohl rund 100 Stangen Zigaretten zusammengepackt hatten, flüchteten die Langfinger mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei in Hanau bittet Zeugen, sich telefonisch unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

