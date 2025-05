Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verdacht des versuchten Totschlags - 58-Jähriger in Untersuchungshaft

Neu-Isenburg (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(fg) Ein 58 Jahre alter Mann wurde am vergangenen Donnerstag (22.05.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Offenbach vorgeführt. Das Gericht erließ antragsgemäß einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und ordnete dessen Vollzug an. Der Mann wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Dem Verdächtigen wird vorgeworfen, am Mittwochmorgen (21.05.) seine Ehefrau in einem Einfamilienhaus in Neu-Isenburg bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt und stranguliert zu haben. Die Geschädigte habe sich zu dieser Zeit im Badezimmer befunden. Letztlich sei ihr, nachdem sie wieder zu Bewusstsein gekommen sei, die Flucht gelungen und die Polizei wurde verständigt. Der Beschuldigte konnte kurz darauf auf dem Grundstück des mutmaßlichen Tatorts festgenommen werden. Die Geschädigte wurde medizinisch betreut und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am gestrigen Montag (26.05.) wurde sie zum Tatgeschehen richterlich vernommen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Pressehoheit liegt bei der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach.

Offenbach, 27.05.2025, Pressestelle, Felix Geis

