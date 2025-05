Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung;Acht geparkte Autos beschädigt; Schmuck und Laptop weg; und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Mitarbeiter eines Schnellrestaurants geriet mit Jugendlichen in Streit - Hanau

(cb) Zwischen einem Schnellrestaurantmitarbeiter und einer Gruppe von jugendlichen Gästen kam es am Sonntag, gegen 19.40 Uhr, im Bereich des Hauptbahnhofes zum Streit. Vorausgegangen waren Streitigkeiten zwischen dem Mitarbeiter und den Jugendlichen aufgrund des Verhaltens der Teenager. Der 25-jährige Mitarbeiter ging auf die Gruppe der 14- bis 16-Jährigen zu und wollte von seinem Hausrecht Gebrauch machen. Währenddessen kam es zwischen ihm und einem 16 Jahre alten Jugendlichen zu Handgreiflichkeiten. Eine bislang unbekannte Person soll dann, vermutlich Pfefferspray, gegen den Mitarbeiter eingesetzt haben. Dieser erlitt Augenreizungen und musste in einem Rettungswagen behandelt werden. Die Ermittler in Hanau suchen Zeugen des Vorfalls und bitten unter der 06181 100-120 um telefonische Kontaktaufnahme.

2. Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung: 46-Jähriger ging Tankstellenmitarbeiter an - Hanau

(fg) Er habe unvermittelt aggressiv reagiert und soll mit einer Plastiktüte, in der sich Gegenstände befanden, gegen den Kopf des Tankstellenmitarbeiters geschlagen haben, sodass dieser eine Platzwunde davontrug und medizinisch behandelt werden musste. Der Mitarbeiter hatte den 46-Jährigen am Samstagnachmittag, gegen 16 Uhr, auf eine mögliche Diebstahlshandlung angesprochen. Im Gegenzug sei es unvermittelt zu dem Angriff gekommen. Der Mitarbeiter wurde noch vor Ort durch Rettungskräfte behandelt und kam im weiteren Verlauf in ein Krankenhaus. Der Verdächtige, der sich auch gegenüber den eingesetzten Beamten aggressiv und beleidigend verhielt, musste mir zur Wache; dort entnahm ein alarmierter Arzt eine Blutprobe, da der 46-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Rauschmitteln stand. Die Ermittlungen werden nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung geführt.

3. Acht geparkte Autos beschädigt: Unbekannte zerstachen Reifen - Maintal / Bischofsheim

(fg) Ein Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich entstand in der Nacht zum Samstag im Dörnigheimer Weg, da Unbekannte an insgesamt acht geparkten Autos die Reifen mit einem spitzen Gegenstand beschädigten. In fünf Fällen wurden die an den Wagen angebrachten Reifen vollständig zerstochen. Angegangen wurde unter anderem ein BMW M240i. Nach bisherigen Erkenntnissen ereigneten sich die Taten zwischen Freitagabend, 23.10 Uhr und Samstagmorgen, 8.45 Uhr.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen der Taten, sich unter der Rufnummer 06181 4302-0 auf der Wache der Polizeistation in Maintal zu melden.

4. Schmuck und Laptop weg - Maintal / Bischofsheim

(cb) Einbrecher drangen am Samstag, zwischen 11 Uhr und 15 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Dörnigheimer Weg (30er-Hausnummern) ein. Nachdem die Langfinger sämtliche Räume durchsucht hatten, flüchteten sie mit Bargeld, Schmuck und zwei Laptops. Angaben zur Sachschadenshöhe können noch nicht gemacht werden. Wie die Täter in die Wohnung im zweiten Obergeschoss gelangen konnten ist Teil der beim Einbruchskommissariat in Hanau geführten Ermittlungen. Zeugen wenden sich bitte telefonisch unter der 06181 100-123 an die Kriminalpolizei.

5. Einbrecher flüchteten mit Laptops - Gelnhausen

(cb) Zwei Laptops erbeuteten unbekannte Täter, nachdem diese in die Büroräume einer Firma an der Anschrift "Zum Weißen Rain" (einstellige Hausnummern) eingebrochen waren. Ersten Erkenntnissen nach gelangten die Unbekannten auf das Firmengelände, verschafften sich dann Zutritt in eine Lagerhalle und in die darin befindlichen Büroräume. Aus diesen nahmen sie schließlich zwei Laptops mit. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 12 Uhr und Montag, 06.45 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die ermittelnde Kriminalpolizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

6. Garage von Schule besprüht: Zeugensuche! - Gelnhausen / Hailer

(fg) In der Nacht zum Montag haben Unbekannte die zu einer Schule gehörende Garage im Konrad-Schneider-Weg mit einem Schriftzug beschmiert. Die Garage befindet sich außerhalb des dortigen Schulgeländes. Der entstandene Schaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Wache der Polizeistation Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0.

7. Streife kontrollierte VW-Fahrer: 52-Jähriger hatte 2,51 Promille - Steinau an der Straße / Landesstraße 3329

(fg) Eine Streifenbesatzung der Polizeistation Schlüchtern war am Sonntagnachmittag im Dienstgebiet unterwegs und kontrollierte einen weißen VW, der durch seine unsichere Fahrweise auffiel. Bei der anschließenden Kontrolle des 52-jährigen VW-Lenkers stellten die Beamten umgehend fest, dass der Mann aus Steinau an der Straße offensichtlich unter Alkoholeinfluss unterwegs gewesen war. Er habe sich beim Aussteigen aus dem Wagen festhalten müssen und sei auf dem Weg zum Streifenwagen mehrfach gestolpert. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,51 Promille. Der VW-Lenker musste anschließend auf der Wache eine Blutprobe abgeben; sein Führerschein wurde zudem sichergestellt.

Gegen 14.30 Uhr war der Streife das Auto zuvor an einer rotzeigenden Ampel im Bereich der Straße "Brückentor" in Richtung der Leipziger Straße aufgefallen; der weiße Passat stand rund zehn Meter von der Haltelinie entfernt in leicht schiefer Stellung. Als die Ampel Grünlicht zeigte, soll es noch einige Sekunden gedauert haben, ehe der Lenker angefahren sei. Beim Einbiegen in die Leipziger Straße habe der VW einen so großen Bogen genommen, dass er nur knapp an einem dort wartenden PKW vorbeigefahren sei.

Anschließend war der Wagen dann auf der Leipziger Straße / Landesstraße 3329 in Fahrtrichtung Schlüchtern unterwegs, ehe es in der Richard-Wagner-Straße zur Kontrolle kam. Bereits beim Herausholen der erfragten Dokumente habe der Steinauer Unterstützung gebraucht. Die Polizei hat nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss eingeleitet. Weitere Zeugen, die das Fahrverhalten des 52-Jährigen beobachtet haben und möglicherweise gefährdet wurden, melden sich bitte unter der Rufnummer 06661 9610-0 auf der Wache der Polizeistation in Schlüchtern.

Offenbach, 26.05.2025, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell