Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Am Rande von Kundgebung: Unbekannte beschädigten Fahne von 20-Jährigem

Schlüchtern (ots)

(lei) Am Rande eines Queer-Festes in der Schlüchterner Innenstadt am Samstagnachmittag haben zwei Unbekannte einem 20-Jährigen dessen Fahne beschädigt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Der aus Nordhessen stammende Mann war gegen 14.40 bereits auf dem Nachhauseweg von der Veranstaltung, als in der Schloßstraße in Höhe des "Lauter'schen Schlösschens" zwei Männer auf ihn zukamen. Einer von ihnen nahm ihm seine Transgender-Pride-Fahne ab und zerbrach den Fahnenstock, ehe er ihn auf den Boden warf und beide Unbekannten wegrannten. Hinweise auf das Duo nimmt die Polizei in Schlüchtern entgegen (06661 9610-0).

Im Rahmen des Festes fand in der Innenstadt zuvor auch ein Aufzug statt, der durch die Polizei begleitet wurde und an dem etwa 220 Menschen teilnahmen.

Offenbach, 26.05.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

