LPI-G: Radfahrerin bei Zusammenstoß verletzt - Zeugen gesucht

Altenburg (ots) - Altenburg: Am Donnerstag, den 03.04.2025, gegen 18:00 Uhr, kam es in der Rasephaser Straße in Altenburg auf Höhe eines dortigen Getränkemarkts zu einem Alleinunfall. Ein 20-jähriger Radfahrer stürzte aus bislang unbekannter Ursache und verletzte sich dabei leicht. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (AK) Rückfragen ...

mehr