Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ruhestörung führt zu Ermittlungsverfahren

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, dem 04.04.2025, kam es zwischen 00:30 Uhr und 02:15 Uhr in der Wohnung eines 23-jährigen Bewohners eines Mehrfamilienhaus in der "Straße der DSF" in Zeulenroda-Triebes zu einer Ruhestörung. Nach Einschreiten der Polizei beleidigte der Mann mehrere eingesetzte Polizeibeamte mit vulgären Ausdrücken, weshalb ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung eingeleitet wurde. (AK)

