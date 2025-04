LPI-G: Sachbeschädigung an geparktem Pkw

Altenburg (ots) - Meuselwitz: In den Nachmittagsstunden des 2. April 2025 (circa 15:45 Uhr) verschafften sich zwei unbekannte Männer Zutritt zu einer Wohnung in der Luckaer Straße in Meuselwitz, indem sie sich gegenüber der Bewohnerin als Handwerker ausgaben. Nach kurzer Zeit verließen die unbekannten Täter fluchtartig die Wohnung, stiegen als Mitfahrer in einen Pkw ein und fuhren in unbekannte Richtung davon. Im Nachgang bemerkte die Wohnungsinhaberin, dass ein ...

mehr