Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trickdiebstahl in Wohnung

Altenburg (ots)

Meuselwitz: In den Nachmittagsstunden des 2. April 2025 (circa 15:45 Uhr) verschafften sich zwei unbekannte Männer Zutritt zu einer Wohnung in der Luckaer Straße in Meuselwitz, indem sie sich gegenüber der Bewohnerin als Handwerker ausgaben. Nach kurzer Zeit verließen die unbekannten Täter fluchtartig die Wohnung, stiegen als Mitfahrer in einen Pkw ein und fuhren in unbekannte Richtung davon. Im Nachgang bemerkte die Wohnungsinhaberin, dass ein Geldbetrag im mittleren dreistelligen Bereich und Schmuck gestohlen wurden. Anschließend informierte sie die Polizei.

Die Polizei Altenburg bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 03441 / 471 - 0 zu melden. (Bezugsnummer: 0084992/2025)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell