POL-NB: Auftritte auf den Weihnachtsmärkten: Das Landespolizeiorchester kommt in die Region

Neubrandenburg (ots) - Am 03.12.2024 um 19:30 Uhr ereignete sich auf der Weitiner Straße in Neubrandenburg ein Verkehrsunfall mit enorm hohem Sachschaden. Der 46 Jahre alte deutsche Fahrer eines Luxuswagens kam beim Spurwechsel von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Laterne und anschließend mit einem in gleicher Richtung fahrenden Pkw, besetzt mit einer 61 Jahre ...

