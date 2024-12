POL-NB: PKW kommt bei Murchin von der Fahrbahn ab

Neubrandenburg (ots) - Am 03.12.2024 ereignete sich um 17:30 Uhr bei regennassen Fahrbahnverhältnissen ein Verkehrsunfall in der Clara-Zetkin-Straße in Neubrandenburg. Eine 16-jährige deutsche Motorradfahrerin streifte beim Anfahren einen Laternenpfahl, verlor daraufhin die Kontrolle über ihr Leichtkraftrad und rutschte gegen zwei parkende PKW. Die Fahrerin verletzte sich durch den Sturz schwer und wurde in das ...

