Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zweijähriger bei Kollision mit Motorroller verletzt: Ermittlungen gegen 34-Jährigen

Hainburg (ots)

(lei) Ein zweijähriges Kind ist am Sonntagnachmittag in Klein-Krotzenburg bei einer Kollision mit einem Motorroller verletzt worden. Die Polizei ermittelt nun gegen den 34 Jahre alten Fahrer des Fahrzeugs, der kurz zuvor wegen eines abgelaufenen Versicherungskennzeichens kontrolliert werden sollte.

Als eine Funkstreife der Polizeistation Seligenstadt den Mann gegen 14.50 Uhr deswegen stoppen wollte, soll er die Anhaltezeichen der Beamten ignoriert haben und auf seinem Roller geflüchtet sein, unter anderem durch einen Bereich, der für die 850-Jahrfeier des Ortes abgesperrt war und in dem die Beamten die weitere Verfolgung demzufolge zu Fuß fortsetzen mussten. Dort, in der Wilhelm-Leuschner-Straße, stieß der 34-Jährige dann in Höhe der Schleusenstraße mit dem Jungen zusammen, der dabei Hämatome und Beulen am Kopf erlitt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus kam. Festbesucher hielten den 34-Jährigen, der selbst wohl unverletzt blieb und keine gültige Fahrerlaubnis besaß, bis zum Eintreffen der Streife wenige Augenblicke später fest. Er musste wegen Anzeichen von Alkohol- und Drogenkonsum für eine angeordnete Blutentnahme mit auf die Polizeiwache und sein Roller wurde sichergestellt. Mehrere Kinder, die das Fest besuchten und den Unfall mitbekamen, wurden kurzzeitig vorsorglich psychologisch betreut.

Beamte des Polizeireviers Hanau, die zur Unfallaufnahme hinzugezogen wurden, bitten unter der Rufnummer 06181 100-120 nun um Hinweise von Zeugen, die Angaben zum Umfallgeschehen und zum vorherigen Fahrverhalten des Rollerfahrers machen können.

Offenbach, 25.05.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

