POL-OF: Innenstadtoffensive und Verkehrssituation in Wilhelmsbad: Stadt- und Landespolizei zeigten Präsenz und kontrollierten - Hanau

Hanau (ots)

(lei) Zusammen mit der Stadtpolizei Hanau und dem Hessischen Polizeipräsidium Einsatz führten Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers Hanau in der Nacht zu Samstag gemeinsame und umfassende Kontrollen im Stadtgebiet durch. Im Zeitraum von 17 Uhr bis 21.30 Uhr standen zunächst Kontrollen im Rahmen des Sofortprogramms "Sichere Innenstadt" auf dem Programm, die sich auf Gaststätten und Treffpunkte im Stadtbereich konzentrierten.

Dabei wurden insgesamt sechs Lokale sowie 41 Personen kontrolliert. Im Zuge der Überprüfungen wurde eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz gefertigt. Die Stadtpolizei Hanau führte im Rahmen ihrer Zuständigkeit ergänzende Maßnahmen durch: So wurden unter anderem mehrere Dosen Shisha-Tabak sichergestellt sowie eine Tür zu Spielautomaten amtlich versiegelt.

Dass sie die richtigen Örtlichkeiten ausgesucht hatten, bestätigte sich unter anderem daran, dass sich ein Mann der Kontrolle zu entziehen versuchte. Die Flucht blieb jedoch erfolglos - die Einsatzkräfte konnten den 24-Jährigen festhalten. Wie sich herausstellte, lag gegen ihn ein Haftbefehl zur Vollstreckung einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten vor. Er wurde folglich festgenommen. Die durchgeführten Maßnahmen stießen bei der Hanauer Bevölkerung auf durchweg positive Resonanz und wurden mit zahlreichen lobenden Worten honoriert.

Im Anschluss an die Innenstadtkontrollen führten die Einsatzkräfte von 22 Uhr bis 1 Uhr weitere Personen und auch -Verkehrskontrollen durch - zunächst im Bereich der Parkplätze rund um Wilhelmsbad. Das Augenmerk lag dabei auf der Eindämmung von Ruhestörungen sowie der Ahndung etwaiger Verkehrsverstöße, nachdem dort zuletzt vermehrt Treffen sogenannter Autotuner beziehungsweise -poser registriert wurden. Gleichwohl am Ende 17 Fahrzeuge und 117 Personen kontrolliert wurden, stellten die Regelhüter dabei jedoch keine augenscheinliche Szenezugehörigkeit fest - womöglich, weil dahingehende Überprüfungen (wir berichteten), die in den vergangenen Tagen und Wochen erfolgten, bereits entsprechende Wirkung zeigen. Letztlich wurde ein Fahrzeugschlüssel sichergestellt, nachdem vor Ort Lachgas konsumiert wurde.

Weitere allgemeine Verkehrskontrollen fanden zudem auf der Aschaffenburger Straße statt. Hier wurden 33 Fahrzeuge angehalten und 46 Personen unter die Lupe genommen - mit erfreulichem Ergebnis: Bei keinem der Angehaltenen lagen Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum vor.

Künftige Schwerpunktkontrollen dieser Art sind in Planung.

Offenbach, 24.05.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

