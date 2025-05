Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Betrüger flohen mit Handtasche und hoher Sachschaden bei Unfallflucht

1. Betrüger flohen mit Handtasche - Niederdorfelden

(cb) Eigentlich wollte eine Rentnerin am Donnerstag nur ihre Sachen auf die Rückbank ihres Polos legen, der in der Oberdorfelder Straße (80er Hausnummern) parkte, als sie von zwei bis dato Unbekannten angesprochen wurde. Einer der beiden Männer redete in englischer Sprache mit ihr und zeigte ständig auf sein Handy. In diesem Moment der Ablenkung, so die bisherigen Erkenntnisse, griff sich sein Komplize die Handtasche von der Rückbank und flüchtete. Die Tat ereignete sich am Donnerstag, gegen 19 Uhr. Zeugen der Tat wenden sich bitte telefonisch unter der 06181 100-123 an das zuständige Fachkommissariat in Hanau.

2. Hoher Sachschaden: 9.500 Euro Schaden bei Unfallflucht - Erlensee / Langendiebach

(fg) Ein Schaden von rund 9.500 Euro entstand im Zuge einer Unfallflucht, die sich in der Nacht zum Donnerstag in der Anne-Frank-Straße im Bereich der 10er-Hausnummern ereignete. Zwischen Mittwochabend, 19.30 Uhr und Donnerstagmorgen, 7 Uhr, kam ein unbekannter Verkehrsteilnehmer nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten VW Golf, wobei die gesamte linke Fahrzeugseite stark beschädigt wurde. Im weiteren Verlauf kollidierte der Verursacher mit einem 3er BMW, der nun Beschädigungen am vorderen Radkasten der Fahrerseite sowie der dortigen Felge aufweist. Ohne sich zu kümmern, machte sich der Unbekannte davon. Hinweise bitte an die Wache der Polizeistation Hanau II unter der Rufnummer 06181 90-100.

