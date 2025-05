Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Radlerin kam nach Unfall in Krankenhaus; Seniorin wurde Opfer von Trickbetrügerinnen; Roller in der Nacht gestohlen: Wer hat etwas gesehen? und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Radlerin kam nach Unfall in Krankenhaus - Offenbach

(fg) Nach einem Unfall an der Kreuzung Seligenstädter Straße / Ferdinand-Porsche-Straße am Freitagmorgen, kurz vor 7 Uhr, kam eine Radfahrerin zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Die 47-jährige Radfahrerin war nach bisherigen Erkenntnissen auf der Seligenstädter Straße auf dem dortigen Fahrradstreifen unterwegs und beabsichtigte die Ferdinand-Porsche-Straße zu passieren. Ein Audi-Fahrer bog zur selben Zeit von der Seligenstädter Straße in die Ferdinand-Porsche-Straße ein und übersah hierbei wohl die Radlerin, sodass es zum Zusammenstoß kam. Durch den Sturz verletzte sich die Zweirad-Fahrerin leicht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.200 Euro. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach.

2. E-Scooter beschädigt und Versicherungskennzeichen gestohlen - Offenbach am Main

(fg) Unbekannte haben am Samstag einen an einer Haltestelle in der Straße "Untere Grenzstraße" (50er-Hausnummern) abgestellten E-Scooter beschädigt und das Versicherungskennzeichen gestohlen. Der Eigentümer hatte sein Gefährt gegen 18.10 Uhr bei der Haltestelle an einem dortigen Fahrradständer mit einem Schloss gesichert. Als er gegen 23 Uhr zurückkam, stelle er einen verbogenen Lenker und einen abgebrochenen Ständer fest; zudem fehlte das Versicherungskennzeichen. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl und Sachbeschädigung. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Polizeireviers.

3. Seniorin wurde Opfer von Trickbetrügerinnen - Neu-Isenburg

(cb) Eine Seniorin wurde am Donnerstagmittag Opfer von zwei Trickbetrügerinnen, welche ihr Goldschmuck im Wert von mehreren tausend Euro klauten und damit flüchteten. Zuvor verwickelten die beiden Betrügerinnen die Seniorin, gegen 12.05 Uhr, an der Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Spechtstraße in ein Gespräch. Anschließend begleiteten beide die Rentnerin in ihre Wohnung. Dort lenkte die eine Gaunerin die Wohnungsinhaberin ab, während ihre Komplizin den Schmuck aus dem Schlafzimmer klaute. Die beiden Täterinnen können wie folgt beschrieben werden: Täterin 1:

- etwa 40 Jahre alt - etwa 1,60 Meter groß - kräftige Statur - schwarze Haare, trug ein farbiges sowie gemustertes Kopftuch - trug eine graue Jacke und eine dunkle Leggings

Täterin 2:

- etwa 40 Jahre alt - circa 1,55 Meter groß - blonde Haare, trug ein weißes Kopftuch - hatte ein weißes Oberteil an

Die Kriminalpolizei in Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

4. Unfallflucht auf Parkplatz am Masayaplatz: Zeugensuche! - Dietzenbach

(fg) Am Dienstagnachmittag kam es auf einem Parkplatz am Masayaplatz in Höhe einer Apotheke zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Autofahrerin hatte ihren blauen Citroen gegen 12 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Bei ihrer Rückkehr stellte sie Beschädigungen im Heckbereich fest. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei bittet nun Zeugen, die am Dienstag im genannten Zeitraum Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können, sich bei der Polizeistation Dietzenbach unter der Telefonnummer 06074 837-0 zu melden.

5. Roller in der Nacht gestohlen: Wer hat etwas gesehen? - Heusenstamm

(fg) In der Nacht zum Donnerstag entwendeten bislang unbekannte Täter zwischen 21.45 Uhr und 7.40 Uhr einen schwarzen Motorroller des Herstellers Piaggio. Das Kraftrad stand auf einem Parkplatz zwischen den Straßen "Leipziger Ring" und "Am Lindenbaum". Nach bisherigen Erkenntnissen überwanden die Täter die Lenkradverriegelung, starteten das Gefährt und entfernten sich anschließend.

Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Rollers oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06104 6908-0 bei der Polizei in Heusenstamm zu melden.

6. Parkplatzrempler: blauer Tiguan beschädigt - Mühlheim am Main

(cb) Während der Fahrzeugbesitzer eines blauen VW Tiguan am Donnerstag nur wenige Minuten in einem Lebensmittelmarkt in der Ernst-Abbe-Straße (einstellige Hausnummern) einkaufen war, beschädigte ein bislang unbekannter Unfallverursacher seinen Wagen. Der Tiguan parkte zwischen 12.15 Uhr und 12.40 Uhr auf dem Parkplatz. Vermutlich fuhr der unbekannte Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken gegen die hintere Stoßstange des Volkswagens und verursachte dadurch einen Sachschaden von etwa 500 Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete dieser anschließend. Die Polizei in Mühlheim bittet unter der Rufnummer 06108 6000-0 um Zeugenhinweise.

Offenbach, 23.05.2025, Pressestelle, Felix Geis

