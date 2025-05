Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche: Einbrecher waren in Getränke- und Textilmarkt zugange

Erlensee (ots)

(lei) Offenbar dieselben Täter waren in der Nacht zu Freitag in gleich zwei Geschäften in der Dieselstraße zugange. Von dort erreichte die Polizei gegen 2.25 Uhr ein Notruf über wahrgenommene verdächtige Geräusche sowie einen optischen und akustischen Alarm. Wenig später stellten eingetroffene Polizeistreifen vor Ort fest, dass in einen Getränke- und einen angrenzenden Textilmarkt eingebrochen wurde. In beiden Fällen wurde eine Scheibe eingeschlagen, worüber die Unbekannten in die Objekte eindrangen und dort Büroräume durchsuchten. Ob etwas gestohlen wurde, muss jeweils noch ermittelt werden. Der Sachschaden wird vorerst insgesamt auf etwa 7.000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die zuständige Kriminalpolizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

Offenbach, 23.05.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell