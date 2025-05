Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Lebensbedrohliche Verletzungen: Polizeiliche Ermittlungen nach Sturz eines Mädchens aus Fenster einer Schule

Bad Orb (ots)

(lei) Polizei und Rettungskräfte sind am Donnerstagvormittag zu einer Schule in den Burgring alarmiert worden. Dem Notruf zufolge, der bei der Polizei gegen 10.40 Uhr einging, war dort eine Schülerin aus einem Fenster gestürzt. Die Neunjährige zog sich dabei lebensbedrohliche Verletzungen unter anderem am Kopf zu und wurde nach einer ersten medizinischen Versorgung vor Ort anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Die genauen Umstände und Geschehensabläufe sind noch weitgehend unklar und nun Gegenstand von polizeilichen Ermittlungen. Die Beamten gehen derzeit von einem Unfallgeschehen aus und sicherten vor Ort Spuren. Nach ersten Erkenntnissen befand sich das Mädchen offenbar kurzzeitig alleine in einem Raum im ersten Stock der Bildungseinrichtung, von wo aus sie dann aus dem Fenster mehrere Meter in die Tiefe stürzte. Die Ermittlungen dauern an.

Offenbach, 22.05.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

