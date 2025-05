Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Kupferkabel von Baustellengelände gestohlen; Trickbetrügerin erbeutete Goldschmuck: Zeugensuche!; Zwei Einbrüche in einer Nacht: Polizei sucht Zeugen! und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Kupferkabel von Baustellengelände gestohlen - Hanau

(fg) Zwischen Montagabend, 20 Uhr und Dienstagmorgen, 6 Uhr, stahlen Unbekannte Kupferkabel von einem Baustellengelände in der Datenstraße. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Offenbar durchschnitten die Diebe zunächst einen an den Bahngleisen entlangführenden Maschendrahtzaun mit einem Bolzenschneider. Danach gingen die Unbekannten zu den drei am Rand der Baustelle hinter einem Erdwall gelagerten Kupferkabeltrommeln. Anschließend rollten die Täter die Kabel vollständig ab, durchtrennten die Kabelenden und zogen die Kabel über den Erdwall am Zaun entlang in Richtung des geöffneten Zauns. Im weiteren Verlauf wurden die Kabel offenbar über die unmittelbar unterhalb der Autobrücke verlaufenden Bahngleise zu einem kleinen Parkplatz neben den gegenüber befindlichen Schrebergärten gezogen. Von dort flüchteten die Unbekannten mit ihrer Beute. So wird die Tatbegehungsweise anhand der vorliegenden Spurenlage derzeit rekonstruiert. Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 auf der Wache des Polizeireviers Hanau zu melden.

2. Trickbetrügerin erbeutete Goldschmuck: Zeugensuche! - Hanau / Kesselstadt

(fg) Unter dem Vorwand Schreibmaterialien und ein Glas Wasser zu benötigten drängte eine etwa 50 Jahre alte Unbekannte eine Seniorin am Mittwochnachmittag in ihre Wohnung und stahl Goldschmuck. Zwischen 16.30 Uhr und 16.55 Uhr, passte die Unbekannte die Seniorin vor dem Mehrfamilienhaus in der Posener Straße ab und gaukelte dieser ihr Anliegen vor. Während die blonde Frau, die glatte nach hinten gebundene Haare hatte und einen knöchellangen Rock trug, die Bewohnerin ablenkte, war offenbar eine weitere Person in der Wohnung zugegen und klaute den Goldschmuck. Anschließend machte sich die Trickbetrügerin mit ihrer großen Einkaufstasche davon. Eine Beschreibung der weiteren in der Wohnung agierenden Person liegt nicht vor. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

3. Zwei Einbrüche in einer Nacht: Polizei sucht Zeugen! - Maintal

(fg) In der Nacht auf Mittwoch kam es in der Waldstraße gleich zu zwei Einbrüchen in dortige Einfamilienhäuser. Besonders dreist: In einem der Fälle befanden sich die Bewohner während der Tat im Haus und schliefen. Dabei gelangte ein bislang unbekannter Täter durch ein aus der Verankerung gelöstes Kellerfenster in das Haus. Dort durchsuchte er mehrere Räume, ließ die Schlafzimmer jedoch unberührt. Gestohlen wurde Schmuck sowie rund 100 Euro Bargeld. Beim zweiten Einbruch, nur wenige Häuser weiter, hebelten Unbekannte ebenfalls ein Kellerfenster auf und verschafften sich so Zugang zum Gebäude. Auch hier wurde der Keller durchwühlt - durch eine verschlossene Brandschutztür konnten die Täter jedoch nicht weiter in das Haus vordringen. Es wurde nichts entwendet. Die Polizei prüft einen möglichen Zusammenhang zwischen den beiden Taten und bittet Zeugen, die in der Nacht auf Mittwoch verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu melden.

4. Trickbetrüger in Aktion - Bad Orb

(cb) Ein Trickbetrüger erbeutete am Mittwoch, gegen 11.50 Uhr, von einer Seniorin aus Bad Orb mehrere hundert Euro. Der zwischen 30 und 40 Jahre alte Mann mit Drei-Tage-Bart sprach die ältere Dame auf einem Parkplatz in der Pfarrgasse an. Er war von schlanker Statur und hatte dunkle kurze voll Haare. Der Betrüger, der eine helle Jacke und ein helles T-Shirt trug, bat die Dame ihm Kleingeld zu wechseln. Während er sie ablenkte, nahm er aus ihrer Geldbörse mehrere hundert Euro Bargeld und flüchtete anschließend. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Trickdiebstahls und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 100-120 entgegen.

Offenbach, 22.05.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell