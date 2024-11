Polizei Gütersloh

POL-GT: 90-jähriger Borgholzhausener verstorben aufgefunden

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (FK) - Der seit dem 1. November vermisste 90-jährige Mann wurde am Freitagnachmittag (08.11., 16.10 Uhr) in Dissen am Teutoburger Wald verstorben aufgefunden. Jäger bemerkten den Leichnam im Bereich des Schlangenwegs an der Landesgrenze zwischen Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen an einer Böschung. Es gibt derzeit keinen Hinweis auf Fremdverschulden. Die Vermisstenfahndung nach dem Senior wurde eingestellt.

