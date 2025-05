POL-OF: Weißer Roller gestohlen: Polizei bittet um Hinweise ; Polizei kontrollierte vor Schulen und Kindergärten; 19-Jähriger widersetzt sich seiner Festnahme und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

Stadt und Kreis Offenbach

1. Weißer Roller gestohlen: Polizei bittet um Hinweise - Offenbach

(fg) In der Nacht zum Mittwoch entwendeten unbekannte Täter einen gesicherten Motorroller in der Erich-Ollenhauer-Straße (zweistellige Hausnummern). Bei dem Zweirad handelt es sich um eine weiße Piaggio Vespa. Ersten Erkenntnissen nach überwanden die Täter auf bislang unbekannte Weise die vorhandenen Sicherungen und fuhren anschließend davon. Die Polizei in Offenbach bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Erich-Ollenhauer-Straße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 069 898-5100 zu melden.

2. Holzpfosten und PVC-Rohr von Brücke geschmissen: Mitsubishi beschädigt - Bundesstraße 448 / Obertshausen

(fg) Rücksichtslos und zudem extrem gefährlich: Drei Unbekannte warfen am Mittwochabend, kurz vor 23 Uhr, einen Holzpfosten und ein PVC-Rohr von einer Fußgängerbücke auf die Bundesstraße 448. Der Fahrer eines Mitsubishi Space Star führte ein Gefahrenbremsung durch, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Am Wagen entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr sowie Sachbeschädigung.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 35 Jahre alte Mitsubishi-Fahrer aus Obertshausen in seinem Space Star auf dem rechten von zwei Fahrstreifen der Bundesstraße 448 unterwegs. Rund 400 Meter vor der sogenannten "Gathof-Kreuzung" führt eine Fußgängerbrücke über die Bundesstraße, die die Danziger Straße mit der Maingaustraße verbindet. Kurz bevor der 35-Jährige die Brücke erreichte, stellte er drei Unbekannte auf der Brücke fest. Diese hätten dann die beiden Gegenstände auf die Fahrbahn geworfen und seien anschließend davongerannt. Durch den Zusammenstoß mit dem rund 1,45 Meter langen Holzpfosten und dem PVC-Rohr wurde der Mitsubishi am Frontstoßfänger beschädigt. Hinweise zu den drei Unbekannten bitte an die Wache der Polizeistation in Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0.

3. Parkplatzrempler: gelber Daimler beschädigt - Dietzenbach

(cb) Einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro verursachte ein bis dato unbekannter Unfallverursacher, als dieser am Mittwoch, zwischen 13 Uhr und 17 Uhr, einen gelben Mercedes andotzte. Vermutlich beschädigte er diesen beim Ein- oder Ausparken auf einem Baumarktparkplatz in der Albert-Einstein-Straße (einstellige Hausnummern). Der gelbe Daimler weist nun Kratzer und Dellen an der hinteren Tür der Fahrerseite auf. Zeugen, welche Hinweise zur Unfallflucht geben können, wenden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 06074 837-0 an die Polizei in Dietzenbach.

4. Polizei kontrollierte vor Schulen und Kindergärten - Dietzenbach

(cb) Über mehrere Stunden kontrollierten Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Dietzenbach gemeinsam mit Beamten des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz und der Stadtpolizei Dietzenbach am Mittwochmorgen die Einhaltung der vorgeschriebenen Geschwindigkeiten. Die Kontrollstellen waren im Bereich von Schulen und Kindergärten sowie in der Offenthaler Straße eingerichtet und der Fokus lag hier auf den "schwächeren Verkehrsteilnehmern". "Schwächere Verkehrsteilnehmer" im Straßenverkehr sind Personen, die besonders gefährdet sind, zum Beispiel Fußgänger oder Radfahrer. Während dieser Kontrollen mussten die Ordnungshüter zwölf Geschwindigkeitsverstöße sowie einen Gurtverstoß ahnden. Die Resonanz über die durchgeführte Kontrolle war durchweg positiv. Auch in Zukunft wird das Polizeipräsidium Südosthessen mit dieser Art von Kontrollen für die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer sorgen.

5. 19-Jähriger widersetzt sich seiner Festnahme - Dietzenbach

(cb) Schutzleute wollten am Mittwoch, gegen 12.30 Uhr, eine männliche Person im Rohrbrunnerweg (einstellige Hausnummern) kontrollieren. Der junge Mann wollte sich der Kontrolle entziehen, jedoch konnten ihn die Polizisten festhalten. Der 19-Jährige soll sich seiner vorläufigen Festnahme widersetzt und hierbei zwei Ordnungshüter leicht verletzt haben. Die anschließende Kontrolle des Heranwachsenden führte zum Auffinden von mehr als 140 Gramm mutmaßlicher Betäubungsmittel, Bargeld sowie mehreren Handys. Daraufhin wurde der Dietzenbacher mit auf die nächste Polizeidienststelle genommen. Gegen ihn leiteten die Beamten gleich mehrere Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln ein. Der Tatverdächtige wurde in das Polizeigewahrsam eingeliefert und am Donnerstag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft für den Dietzenbacher an. Im Anschluss an die Vorführung verbrachten ihn Polizeibeamte in eine Justizvollzugsanstalt.

6. 28-Jähriger konnte durch Polizei gestoppt werden - Zeppelinheim/ Mörfelden-Walldorf

(cb) Nachdem am Freitagabend, gegen 23.45 Uhr, ein 28-Jähriger mit seinem grünen Toyota zwischen Zeppelinheim und Mörfelden-Walldorf mehrfach in die Leitplanke gefahren sein soll und die hinzugerufene Polizei den Unfall aufnehmen wollte, soll der Fahrer geflüchtet sein. Die Schutzleute fuhren ihm daraufhin auf der Bundesstraße 44 hinterher und konnten den Fahrer nach kurzer Verfolgungsfahrt stoppen. Der Fahrer stand unter leichtem Alkoholeinfluss und wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen kann nicht ausgeschlossen werden, dass dieser den Unfall aufgrund eines medizinischen Notfalls verursacht hat. Die Beamten suchen nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können. Diese melden sich bitte telefonisch unter der 06102 2902-0 bei der Polizei in Neu-Isenburg.

7. Wer sah Frau in weißem Kombi davonfahren? - Zeugensuche nach Unfallflucht! - Seligenstadt

(fg) Eine 50 bis 55 alte Frau von normaler Statur mit schulterlangem, braunem Haar soll am Mittwochabend auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Frankfurter Straße in ihrem weißen Kombi eine geparkte C-Klasse angefahren haben und anschließend abgehauen sein. Die Frau sei durch unsichere Fahrweise aufgefallen. Weitere Beschreibungen, auch hinsichtlich des Kennzeichens, liegen der Polizei nicht vor. Die Verkehrsunfallflucht ereignete sich zwischen 18 Uhr und 18.15 Uhr. Die C-Klasse weist nun Kratzer am hinteren Kotflügel auf; der Schaden wird auf rund 3.500 Euro geschätzt. Weitere Hinweise zur Unfallverursacherin bitte an die Wache der Polizeistation in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0.

