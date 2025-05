POL-FR: Schopfheim: Motorradfahrer gestürzt und bleibt unverletzt

Freiburg (ots) - In der Zeit von Donnerstagabend, 08.05.2025, 19:00 Uhr bis Freitagmorgen, 09.05.2025, 09:30 Uhr verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt über die rückwärtige Gebäudeseite eines Holzschuppens des örtlichen Turnvereins in der Löffinger Stadionstraße, in welchem Vereinsausrüstung der Leichtathleten untergebracht ist. ...

mehr