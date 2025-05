Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen, Stadionstraße: Einbruch in Holzschuppen (Turnerbude)

Freiburg (ots)

In der Zeit von Donnerstagabend, 08.05.2025, 19:00 Uhr bis Freitagmorgen, 09.05.2025, 09:30 Uhr verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt über die rückwärtige Gebäudeseite eines Holzschuppens des örtlichen Turnvereins in der Löffinger Stadionstraße, in welchem Vereinsausrüstung der Leichtathleten untergebracht ist. Die Täterschaft durchwühlte hierbei das Gebäudeinnere. Zu möglichem Diebesgut dauern die Ermittlungen an.

Personen, welche sachdienliche Hinweise oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Löffingen, Tel. 07654/80606-0 oder dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/9336-0 in Verbindung zu setzen.

