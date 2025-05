Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Glottertal: Unbekannte randalieren in Gärtnerei - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 07.05.2025, 22:00 Uhr und Donnerstag, 08.05.2025, 07:30 Uhr stiegen Unbekannte auf das Gelände einer Gärtnerei in Glottertal ein und randalierten.

Die Täterschaft hatte sich nach derzeitigen Erkenntnissen zunächst Zutritt in ein dortiges Gewächshaus verschafft, anschließend mehrere Pflanzen umgeworfen und einen dort befindlichen Gabelstabler benutzt. Außerhalb des Gewächshauses haben die Unbekannten scheinbar eine Vielzahl von Pflanzen zerstört und umhergeworfen. Ein gläsernes Vordach der Gärtnerei wurde ebenfalls durch herumgeworfene Dachziegel einer angrenzenden Halle beschädigt. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt, wird aber auf einen vierstelligen bis niedrigen fünfstelligen Bereich geschätzt.

Gegen 01:30 Uhr hatte eine Zeugin zwei randalierende Personen in der Nähe des Tatortes bemerkt, welche sich an einer nahegelegenen Baustelle aufhielten und wohl an einem Bauzaun randalierten. Die hinzugerufene Polizei konnte allerdings vor Ort weder Personen noch einen Schaden am Zaun feststellen.

Erneut in der Nacht aufgefallen waren zwei Personen, welche sich unberechtigt auf dem Gelände des Glottertäler Freibades aufhielten und von einem Zeugen angetroffen wurden.

Aufgrund der vorliegenden Umstände kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass es sich bei den Vorfällen um die selben Personen gehandelt hat.

Der Polizeiposten Gundelfingen (Tel.: 0761 503659-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die möglicherweise verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Freiburg-Nord rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0761 882-4221 entgegen.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell