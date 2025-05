POL-FR: Gundelfingen: Polizei sucht Zeugen eines Vorfalles beim Hock in Wildtal

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 07.05.2025, gegen 21:45 Uhr wurde ein 34-jähriger Toyota-Fahrer in Wehr auf der B518 einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle nahmen die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer wahr und stellten anhand einer Atemalkoholüberprüfung einen Wert von knapp 1,2 Promille fest. Es folgte eine Blutentnahme in einem Krankenhaus und der Führerschein wurde einbehalten. CE ...

