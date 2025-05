Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Mutmaßlicher Drogen-Händler in Haft

Freiburg (ots)

Zunächst wegen eines Diebstahldelikts meldete sich in der Nacht auf Freitag, 09.05.2025, gegen 00:45 Uhr eine Anruferin beim Polizei-Notruf. Der Frau war zuvor deren Mobiltelefon an der Straßenbahnhaltestelle «Eschholzstraße» in Freiburg durch Unbekannte entwendet worden.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Tatortbereichsfahndung sollten drei Personen auf Höhe der Egonstraße einer Kontrolle unterzogen werden. Die drei Männer flüchteten zunächst mit Fahrrädern, wobei einer der Flüchtigen im Kleineschholzweg durch eine Polizei-Streife gefasst werden konnte. Bei der anschließend durchgeführten Personenkontrolle wurde eine nicht geringe Menge an Betäubungsmitteln sowie Bargeld aufgefunden. Ob es sich bei einem bei ihm aufgefundenen Mobiltelefon um das der Anruferin handelt, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Wie sich bei den weiteren Ermittlungen in der Nacht herausstellte, lag gegen den Mann ein offener Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Freiburg wegen zurückliegender Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz vor.

Der dringend Tatverdächtige gambischer Staatsangehörigkeit wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Der Mann war bereits in der Vergangenheit wegen verschiedener Delikte polizeilich in Erscheinung getreten.

Die Kriminalpolizei Freiburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und prüft unter anderem die Herkunft der aufgefundenen Beweismittel.

