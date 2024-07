POL Schwaben Nord: Fehlende Versicherung bei Lasermessung festgestellt

Augsburg (ots) - Bärenkeller - Am heutigen Donnerstag (11.07.2024) ertappte ein Lkw-Fahrer auf dem Parkplatz in der Karlsruher Straße einen Dieb auf frischer Tat und sperrte ihn auf seiner Ladefläche ein. Gegen 04.20 Uhr bemerkte der Lkw-Fahrer ein Geräusch an einem Container auf seiner Ladefläche. Bei der Nachschau stellte er fest, dass eine Plombe am Container entfernt wurde. Er versperrte den Container und ...

mehr