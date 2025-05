Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mercedes aufgebockt: Erneuter Räderdiebstahl

Hainburg (ots)

(lei) Diebe haben in der Zeit zwischen Mittwoch, 19 Uhr und Donnerstag, 7 Uhr, in der Offenbacher Landstraße (80err-Hausnumemrn) einen Mercedes auf vier Holzblöcke aufgebockt und anschließend alle Räder des schwarzen GLE gestohlen (Schaden über 3.000 Euro). Erst Anfang dieser Woche hatten ebenfalls Unbekannte einen BMW X5 in der Beethovenstraße auf gleiche Weise enträdert (wir berichteten hierzu und auch zu ähnlichen Fällen, die sich in den vergangenen Wochen im Landkreis Offenbach zutrugen). Hinweise im aktuellen Fall nimmt die Kripo in Offenbach unter 069 8098-1234 entgegen.

Offenbach, 23.05.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

