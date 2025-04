Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Pedelec-Fahrer stürzt in Bahnunterführung - schwer verletzt - weitere Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montag, 31.03.2025, gegen 14.15 Uhr, stürzte ein 32 Jahre alter Mann mit seinem Pedelec in der Bahnunterführung zwischen der Belchenstraße und Luisenstraße. Dabei verletzte er sich schwer. Er befuhr die Belchenstraße und soll die Treppenstufen bei der Unterführung heruntergefahren sein. Bei den letzten Treppenstufen sei er mit seinem Pedelec gestürzt und kam in der Unterführung zum Liegen. Der Pedelec-Fahrer zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Nach Sachlage trug er keinen Fahrradhelm. Ein Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Dort erfolgte zudem eine Blutentnahme, da ein Alkoholvortest bei dem 32-Jährigen ein Ergebnis von etwa 1,4 Promille ergab. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht weitere Zeugen, welche den Unfallhergang beobachteten. Insbesondere werden vier Frauen gesucht, welche bei dem Pedelec-Fahrer Erste Hilfe geleistet haben sollen.

