POL-FR: Ehrenkirchen-Norsingen: Tödlicher Verkehrsunfall - Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab und kollidiert mit Hauswand

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

- Ehrenkirchen

Am Montagnachmittag, 31.03.2025, gegen 16.20 Uhr, kam es auf der B3 bei Ehrenkirchen-Norsingen zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 65-jähriger Motorradfahrer befuhr die B3 von Schallstadt kommend in Richtung Norsingen. Zum Abschluss eines Überholmanövers verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf kollidierte er mit einer Hauswand. Der Motorradfahrer, welcher sich im Rahmen des Unfallgeschehens schwere Verletzungen zugezogen hatte, verstarb am Abend in einem Krankenhaus.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Stand: 01.04.2025, 01.00 Uhr

