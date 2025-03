Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Elzach: Möglicher Giftköder aufgefunden - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montag, 31.03.2025, wurde beim Polizeiposten Elzach ein möglicher Giftköder abgegeben. Ein Spaziergänger fand den verdächtigen Gegenstand auf dem Parkplatz "Parken an der Elz", im Bereich der Bahnhofstraße in Elzach.

Es handelte sich möglicherweise um Rattengift, welches mit Leberwurst vermengt war. Abschließend bestätigt ist der Vorfall jedoch noch nicht. Ein Untersuchungsergebnis steht noch aus.

Der Polizeiposten Elzach (Tel. 07682-53298-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise geben können.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681-4074-0) rund um die Uhr entgegen.

