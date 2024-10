Kreisfeuerwehrverband Neunkirchen

FW LK Neunkirchen: Feuer in Saarpark-Center-Parkhaus endet glimpflich

Neunkirchen (ots)

Auch wenn eine anfängliche Rauchfahne vielleicht kurz anderes vermuten ließ, endete ein am Freitagabend, 11. Oktober gegen 18 Uhr der Freiwilligen Feuerwehr Neunkirchen gemeldeter Brand in einem der Parkhäuser des Saarpark-Centers in der Neunkircher Innenstadt glimpflich. Durch das beherzte Eingreifen von Ersthelfern konnte eine Brandstelle schon vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden, ein zweiter Brandherd erlosch von selbst.

Gegen 18 Uhr schlug die Brandmeldeanlage des Saarpark-Centers Alarm und rief die Neunkircher Feuerwehr auf den Plan. Eigentlich ein Routineeinsatz, doch meldeten zusätzlich zur Brandmeldeanlage auch mehrere Passanten über den Notruf eine Rauchentwicklung aus dem Parkhaus an der Ecke Lindenallee und Gustav-Regler-Straße. Parallel zum Alarm der Brandmeldeanlage und den weiteren Notrufen gingen Ersthelfer schon beherzt mit einem Feuerlöscher gegen die Flammen vor - mit Erfolg. Auch an einer weiteren Stelle brannte es in dem Parkhaus, doch hier erlosch das Feuer schnell wieder von selbst. Als die Feuerwehr Neunkirchen nur Minuten nach dem Alarm mit Kräften aus den Löschbezirken Neunkirchen-Innenstadt und Wiebelskirchen am Saarpark-Center eintraf war die Lage bereits wieder entspannt. Der anfangs aus dem Parkhaus aufsteigende Rauch hatte sich bereits wieder verzogen. Nach ausführlicher Begehung fanden die Feuerwehrleute nur zwei bereits gelöschte Brandherde vor.

Eine leicht verletzte Ersthelferin wurde vom Rettungsdienst vor Ort medizinisch versorgt, musste aber in kein Krankenhaus.

Gegen 19 Uhr konnte Feuerwehr und Rettungsdienst ihren Einsatz am Saarpark-Center wieder beenden und einrücken. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Brandursache auf.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell