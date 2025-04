Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eichstetten/Bahlingen am Kaiserstuhl: Unbekannte brechen in Bäckerei und Tankstelle ein - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am frühen Montagmorgen, 31.03.2025, gegen 1.50 Uhr sind zwei Unbekannte in eine Bäckereifiliale in der Bühlstraße in Bahlingen am Kaiserstuhl eingebrochen. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten die Täter eine Kasse und flüchteten auf einem Motorroller von der Tatörtlichkeit. Eine von der Polizei eingeleitete Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, verlief ergebnislos. Über die Höhe des Diebstahlschadens liegen keine gesicherten Erkenntnisse vor.

In derselben Nacht gegen 2.30 Uhr verschafften sich zwei Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Tankstelle in der Straße "Zur Herrenmühle" in Eichstetten. Die Täter entwendeten unter anderem Tabakprodukte und flüchteten anschließend auf einem Roller.

Ebenfalls in Eichstetten wurde in derselben Nacht die Fensterscheibe eines Friseursalons in der Bahlinger Straße eingeschlagen. Die Täter gelangten jedoch nicht in das Objekt, möglicherweise wurden sie bei der Tatausführung gestört.

Die Polizei hat in allen drei Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Unter anderem aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe der Taten gehen die Ermittler derzeit von einem Zusammenhang aus. Zeugen, die in der betreffenden Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07663 60530 beim Polizeiposten Bötzingen zu melden. Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Breisach (Tel.: 07667 9117-0) rund um die Uhr entgegen.

oec

