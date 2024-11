Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zusammenstoß beim Abbiegen. Unfallverursacher fährt von der Unfallstelle weg.

Lampertheim (ots)

Am Samstag, den 30.11.2024 ereignete sich gegen 09:20 Uhr ein Verkehrsunfall im Bereich der Einmündung L 3110 / Ostumgehung. Eine Autofahrerin befuhr zu diesem Zeitpunkt die L 3110 aus Richtung Lampertheim. An der Einmündung zur Ostumgehung wollte diese Autofahrerin nach links in die Ostumgehung einbiegen. Aus Richtung Ostumgehung befuhr ein schwarzer PKW-Kombi die Straße und bog, ohne die Vorfahrt zu beachten, auf die L 3110 ein. Im Einmündungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Der Fahrzeugführer des PKW-Kombi fuhr zunächst an den Straßenrand und hielt kurz an. Dann fuhr der Fahrer jedoch weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem Fahrer soll es sich um eine ältere, männliche Person gehandelt haben. Die Polizeistation Lampertheim-Viernheim sucht Zeugen, welche Hinweise auf den beteiligten Kombi geben können. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 94400 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell