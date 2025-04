BPOLI-OG: Gefährlicher Aufenthalt in den Gleisen

Willstätt/Legelshurst (ots) - Heute gegen 18:40 Uhr hat sich an einem Bahnübergang beim Bahnhof in Legelshurst ein schwerer Unfall ereignet. Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein 29-Jähriger mit einem Begleiter zu Fuß unterwegs und wartete an der geschlossenen Schranke. Als ein Nahverkehrszug durchfuhr war der 29-Jährige vermutlich davon ausgegangen, dass die ...

mehr