Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Flucht nach Fahrzeugkontrolle: Bundespolizei nimmt international gesuchten Straftäter fest

Altenheim/Neuried (ots)

Zwei albanische Staatsangehörige wurden am Mittwochabend (23.04.) gegen 20:00 Uhr von der Bundespolizei wegen des Verdachts der Begehung von Wohnungseinbrüchen festgenommen.

Der 36-jährige Fahrer des PKWs wurde in der Nähe des Grenzübergangs Altenheim einer Kontrolle zugeführt. Beim Halt des Fahrzeugs flüchtete der 33-jährige Beifahrer und entledigte sich hierbei diverser Gegenstände. Nach einer kurzen Verfolgung konnte er festgenommen werden.

Bei den weggeworfenen Gegenständen handelte es sich um vermeintliches Einbruchswerkzeug, außerdem wurden bei dem 33-Jährigen Handschuhe, eine Taschenlampe sowie Vermummungsgegenstände gefunden. Bei der Überprüfung der Personalien wurde festgestellt, dass der 33-Jährige mit einem internationalen Haftbefehl der schwedischen Behörden wegen 15-fachem Wohnungseinbruchdiebstahl gesucht wurde. Zusätzlich bestand ein nationaler Haftbefehl ebenfalls wegen Wohnungseinbruchdiebstahls, wonach der 33-Jährige 122 Tage Haft zu verbüßen hat. Aufgrund der getroffenen Feststellungen geht die Bundespolizei derzeit davon aus, dass die beiden albanischen Staatsangehörigen zur Begehung von Einbruchsdelikten in das Bundesgebiet einreisten.

Der 33-Jährige wurde zur Verbüßung seiner Restfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, anschließend wird er im Rahmen der internationalen Rechtshilfe an die schwedischen Behörden überstellt. Darüber hinaus erhält er eine Anzeige wegen unerlaubter Einreise. Gegen den 36-jährigen Fahrer wurde ein fünfjähriges Einreise- und Aufenthaltsverbot erlassen, zudem erwartet ihn eine Anzeige wegen Beihilfe zur unerlaubten Einreise. Er wurde im Anschluss an die französischen Behörden überstellt.

