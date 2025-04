Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Unfall am Bahnübergang/29-Jähriger schwer verletzt

Willstätt/Legelshurst (ots)

Heute gegen 18:40 Uhr hat sich an einem Bahnübergang beim Bahnhof in Legelshurst ein schwerer Unfall ereignet. Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein 29-Jähriger mit einem Begleiter zu Fuß unterwegs und wartete an der geschlossenen Schranke. Als ein Nahverkehrszug durchfuhr war der 29-Jährige vermutlich davon ausgegangen, dass die Schranken sich öffnen würden und passierte den Bahnübergang bei noch geschlossenen Schranken. In diesem Moment fuhr ein TGV durch und erfasste den Mann.

Der deutsche Staatsangehörige wurde schwer verletzt, vor Ort durch Rettungsdienst und Notarzt versorgt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Begleiter des 29-Jährigen sowie der Lokführer des TGV erlitten einen Schock und mussten durch Fachkräfte der psychosozialen Notfallversorgung betreut werden.

Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen von Rettungsdienst, Notarzt, Feuerwehr, Landespolizei und Bundespolizei war die Europabahn zwischen Appenweier und Kehl von 18:40 Uhr bis 20:40 Uhr gesperrt. Derzeit liegen noch keine Erkenntnisse zu Zugausfällen oder entstandenen Verspätungsminuten vor.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und wertet in diesem Zusammenhang zahlreiche Zeugenaussagen aus.

