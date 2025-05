Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugen nach Tageswohnungseinbruch gesucht; Wer sah die Täter beim Einbruch in den Kiosk?

Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Zeugen nach Tageswohnungseinbruch gesucht - Maintal/ Bischofsheim

Die Abwesenheit der Anwohner nutzen dreiste Einbrecher am Samstagvormittag, zwischen 11 und 15 Uhr, um die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus im Dörnigheimer Weg (30er Hausnummern) zu öffnen. Nachdem sie zuvor in das Wohnhaus gelangte müssen sie sich Zutritt zu der Wohnung in einem der oberen Stockwerke verschafft und mehrere Zimmer durchwühlt haben. Was genau gestohlen wurde, ist noch unklar. Bislang liegen keine Hinweise zu den Langfingern vor, weswegen die Kripo nach Zeugen sucht. Hinweise nimmt die Polizei unter der 06181 100-123 entgegen.

2. Wer sah die Täter beim Einbruch in den Kiosk? - Gründau/ Lieblos

Hohen Sachschaden hinterließen drei Diebe bei einem Einbruch in ein Kiosk Sonntagfrüh, zwischen ca. 2.10 und 2.40 Uhr, in der Leipziger Straße. Im hinteren Bereich schlugen zwei der Langfinger eine Scheibe ein und gelangten so in den Verkaufsraum. Dort wurden neben der Kasse auch Spielautomaten aufgebrochen. Vor dem Gebäude wartete ein dritter Geselle, welcher offensichtlich Schmiere gestanden hatte und komplett hell gekleidet war. Das Trio flüchten gemeinsam in Richtung Bahnübergang. Der Schaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Zur Höhe des Diebesgutes ist noch nichts bekannt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu den Einbrechern, die allesamt männlich und etwa 1,80 Meter groß waren sowie jeweils helle Oberbekleidung trugen. Helle Skimasken, schwarze Hosen und schwarze Schuhe trugen die zwei Täter, die in den Kiosk eingestiegen waren. Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter der 06181 100-123 zu melden.

Offenbach am Main, 25.05.2025, PHK Scheerbaum, PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell