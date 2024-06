POL-PDNR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Neuwied

Wissen (ots) - Die Polizei in Wissen sucht Zeugen eines Diebstahls. Von einer Baustelle in der Karl-Rohr-Straße in Wissen wurden zwischen dem 19.06.2024 und dem 26.06.2024 mehrere Baustützen gestohlen. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiwache Wissen unter der Telefonnummer 02742/ 9350 oder per Mail unter pwwissen@polizei.rlp.de zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiwache Wissen ...

mehr