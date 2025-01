Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrerin übersieht Paketboten (29.01.2025)

St. Georgen (ots)

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitten haben zwei Männer bei einem Unfall auf der Bühlstraße am Mittwochmittag. Eine 86-Jährige fuhr mit einem Mazda auf der Brühlstraße in Richtung Schramberger Straße. Auf Höhe der Hausnummer 1 standen am rechten Fahrbahnrand zwei Fahrzeuge der Post, aus denen drei Mitarbeiter Pakete umluden. Die Seniorin übersah zwei an den Autos stehende Männer im Alter von 26 und 45 Jahren und streifte in der Folge einen der beiden mit dem Außenspiegel am Rücken und den anderen am Fuß. Die 86-Jährige bemerkte einen Kontakt, nahm jedoch nicht wahr, dass es sich dabei um Personen handelte und setzte ihre Fahrt fort. Sie konnte kurz darauf auf dem Parkplatz eines Geschäfts angetroffen werden.

