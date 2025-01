Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Raitenaugasse - Polizei sucht Zeugen (29.01.2025)

Konstanz (ots)

Ein Unbekannter ist am frühen Mittwochmorgen in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Raitenaugasse eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 05.30 Uhr und 06.10 Uhr verschaffte sich der Täter über die hintere Hauseingangstür gewaltsam Zutritt zum Gebäude, indem er die Glasscheibe der Tür einschlug. Anschließend begab er sich in das erste Obergeschoss, wo er wiederum gewaltsam in die Wohnung eines 25-Jährigen eindrang. Im Schlafzimmer entwendete der Einbrecher eine Herrenhandtasche in der sich Bargeld und weitere Wertgegenstände befanden.

Die Polizei bittet Zeugen, die in den frühen Morgenstunden im Bereich des Mehrfamilienhauses Raitenaugasse 3 Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell