Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen

Landkreis Tuttlingen) Gleitschirmflieger landet im Baum (29.01.2025)

Geisingen (ots)

Ein Gleitschirmflieger ist am Mittwochnachmittag kurz nach seinem Start in einem Baum gelandet. Der 64-jährige Pilot startete seinen Flug gegen 14.30 Uhr am Gleitschirmstartplatz "Hubertushütte West". Kurze Zeit später bemerkte er den fehlenden Aufwind und sackte ab. Da er nicht mehr ausreichend Abstand über die Bäume hatte, suchte er schulmäßig gezielt einen Baum zum "Landen". Der Schirm verfing sich und der 64-Jährige blieb in rund 10 Meter Höhe im Baum hängen. Er musste von der Feuerwehr und Bergwacht gerettet werden. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls vorsorglich vor Ort. Glücklicherweise blieb der Pilot bei seinem Landemanöver aber unverletzt. Auch das Fluggerät konnte schließlich unversehrt geborgen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell