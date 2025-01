POL-KN: (Vöhrenbach, L175, Schwarzwald-Baar-Kreis) Rund 20.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der L175 zwischen Furtwangen und St. Georgen (28.01.2025)

Konstanz (ots) - Ein Unbekannter ist am frühen Mittwochmorgen in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Raitenaugasse eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 05.30 Uhr und 06.10 Uhr verschaffte sich der Täter über die hintere Hauseingangstür gewaltsam Zutritt zum Gebäude, indem er die Glasscheibe der Tür ...

