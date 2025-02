Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Alkoholisierter Fahrzeugführer verursacht mit 1,65 Promille Parkplatzunfall in Teterow

Landkreis Rostock/ Teterow (ots)

Auf einem Supermarktplatz in der Rostocker Straße in Teterow ereignete sich am gestrigen Nachmittag ein Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr eine 29-jährige Deutsche gegen 17.00 Uhr mit ihrem Audi rückwärts aus einer Parklücke und setzte ihre Fahrt dann in Schrittgeschwindigkeit fort, als ein 47-jähriger Deutscher mit seinem Renault auf ihr Fahrzeug auffuhr. Dabei entstand an beiden Pkw leichter Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle ergab bei dem Unfallverursacher einen Wert von 1,65 Promille. In der Folge wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unter Sicherstellung von Fahrzeugschlüssel und Führerschein untersagt. Gegen den Beschuldigten wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell