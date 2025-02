Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Hinweisgeberin meldet Fahrzeug in Schlangenlinien

Brüsewitz (ots)

Dank eines aufmerksamen Hinweises konnte die Gadebuscher Polizei am gestrigen Abend eine mutmaßlich alkoholisierte Fahrzeugführerin kontrollieren.

Gegen 20:30 Uhr meldete eine Zeugin der Gadebuscher Polizei ein Fahrzeug, das auf der B104 in Richtung Brüsewitz in Schlangenlinien unterwegs sei. Die eingesetzten Beamten trafen an der Halteranschrift auf die 47-jährige mutmaßliche Fahrerin. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3 Promille.

Die eingesetzten Polizisten ordneten eine Blutprobenentnahme an und informierten die zuständige Fahrerlaubnisbehörde. Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Alkohol und Drogen zählen seit Jahren zu den Hauptursachen schwerer Verkehrsunfälle. Daher führt die Polizei regelmäßige Verkehrskontrollen durch, um die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei der Hinweisgeberin für ihr verantwortungsbewusstes Handeln.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell