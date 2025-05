POL-OF: Fahrrad aus Keller gestohlen; Nach C-Jugend-Spiel: Polizei ermittelt; Mutmaßlicher Ladendieb gestellt; und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Fahrrad aus Keller gestohlen: Zeugensuche! - Offenbach

(fg) Am Wochenende waren Rad-Diebe in der Bernardstraße zugange und stahlen ein E-Bike aus den Kellerräumlichkeiten eines Mehrfamilienhauses. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Unbekannten zunächst in das Mehrfamilienhaus im Bereich der 110er-Hausnummern und knackten anschließend ein Vorhängeschloss eines dortigen Kellerabteils. Anschließend nahmen sie das E-Bike von KTM mit. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagmorgen, 0.05 Uhr, und Sonntagmorgen, 10 Uhr. Zeugen des Diebstahls melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach.

2. Nach C-Jugend-Spiel: Polizei ermittelt wegen Beleidigung und Körperverletzung - Dietzenbach

(fg) Nach einem C-Jugend Fußballspiel in der 4. Kreisklasse Offenbach auf dem Sportplatz in der Limesstraße soll es am Samstagnachmittag zu unschönen und zugleich unsportlichen Handlungen gekommen sein, weshalb die Polizei nun unter anderem Strafverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung und in zwei Fällen wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet hat. So sollen zwei Jugendliche der Heimmannschaft jeweils einem gegnerischen Spieler nach dem Schlusspfiff gegen den Oberarm geschlagen haben. Zudem hätten fünf Spieler den Schiedsrichter verbal angegangen. Schon während des Spiels seien zwei Spieler der Heimmannschaft wegen mutmaßlicher Beleidigungen gegenüber der Gastmannschaft mit der roten Karte vom Platz gestellt worden. Die Polizei bittet Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06074 837-0 auf der Wache der Polizeistation in Dietzenbach zu melden.

3. Auseinandersetzung bei Kreisligaspiel - Mühlheim am Main

(cb) Nachdem es zu einem Foulspiel im Rahmen eines Kreisligaspiels auf dem Sportgelände in der Anton-Dey-Straße in Mühlheim am Main gekommen war, soll ein bislang Unbekannter auf den 14 Jahre alten Spieler des gegnerischen Fußballvereines aus Offenbach eingeschlagen haben. Die Tat ereignete sich am Sonntag, gegen 14.15 Uhr. Die Polizei in Mühlheim hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06108 6000-0 zu melden.

4. Mutmaßlichen Ladendieb gestellt: Polizei ermittelt - Rödermark / Ober-Roden

(fg) Waren im Wert von knapp 940 Euro beabsichtigte ein 51-Jähriger offenbar am Samstagnachmittag aus einem Einkaufsmarkt in der Odenwaldstraße (70er-Hausnummern) zu stehlen. Zwei Mitarbeiter beobachteten den Verdächtigen, stellten diesen außerhalb der Filiale und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann aus Ludwigshafen am Rhein am Samstagnachmittag, kurz nach 14 Uhr, mehrere Kaffeepackungen, Rasierer und Damenbekleidung in der Lidl-Filiale eingepackt und den Kassenbereich passiert haben, ohne die Ware zu bezahlen. Auf den 51-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls zu.

5. Wer hat den schwarzen Audi gerammt? - Langen

(cb) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Freitag in der Friedrichstraße (10er-Hausnummern), bei der ein schwarzer Audi A4 beschädigt wurde, sucht die Polizei Zeugen. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher rammte den am Fahrbahnrand abgestellten schwarzen Audi mit WW-Kennzeichen im Bereich des linken vorderen Kotflügels. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 1.000 Euro zu kümmern, flüchtete dieser. Die Tat ereignete sich am Freitag, zwischen 17 Uhr und 20 Uhr. Zeugen wenden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 06103 9030-0 an die Ermittler in Langen.

6. Mann widersetzte sich Polizeibeamten: Ermittlungen eingeleitet - Dreieich / Dreieichenhain

(cb) Anwohner verständigten am Sonntagnachmittag die Polizei und gaben an, dass ein offenbar angetrunkener Mann in einem Auto säße und möglicherweise losfahren könne. Die herbeigeeilten Schutzleute wollten den 54-Jährigen daraufhin, gegen 17.50 Uhr, in der Maienfeldstraße (20er-Hausnummern) kontrollieren. Der 54-Jährige habe mehrfach Aufforderungen einer eingesetzten Beamtin ignoriert und im weiteren Verlauf mit der flachen Hand in Richtung der Polizistin geschlagen. Daraufhin sollten ihm Handschellen angelegt werden. Doch auch gegen diese polizeiliche Maßnahme soll sich der Mann gesperrt haben. Zudem soll er währenddessen nach den Ordnungshütern getreten haben. Als die Polizisten ihn daraufhin mit einfacher körperlicher Gewalt zu Boden brachten, soll der 54-Jährige einen Beamten mit der Faust aufs Auge geschlagen haben. Beide Schutzleute sowie der vorläufig Festgenommene erlitten leichte Verletzungen. Auf den Verdächtigen kommt unter anderem ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte zu.

7. Mercedes geriet in den Gegenverkehr und beschädigte KIA - Dreieich / Offenthal

(cb) Ein schwarzer Kia Picanto und ein schwarzer Mercedes befuhren am Samstag, gegen 17.40 Uhr, in entgegengesetzter Fahrtrichtung die Bundesstraße 486 zwischen Langen und Urberach. In Höhe von Offenthal geriet der Mercedes aus bislang unbekannter Ursache auf die Fahrspur des schwarzen Kleinwagens und beschädigte hierbei den Außenspiegel. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 450 Euro zu kümmern, setzte der Verursacher die Fahrt in Richtung Dietzenbach fort. Die Polizei in Langen bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06103 9030-0 zu melden.

