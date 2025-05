Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Werkstatthalle-Polizei sucht Zeugen

Warburg (ots)

In dem Ortsteil Hohenwepel verschafften sich in der Nacht von Donnerstag unbekannnte Täter, den 22.05.2025 Zugang in eine Werkstatthalle, in der Peckelsheimer Straße. Die Täter brachen dazu die Sicherung der Werkstatttür auf. Aus den Räumen der Werkstatt wurden 6 Maschinen der Marke Makita inklusive Akkus entwendet. Weiterhin wurde von dem vor der Werkstatt geparkten Ackerschlepper (John Deere), der GPS-Empfänger abmontiert und entwendet. Die auf dem Hof befindliche Scheune wurde durch die Täter ebenfalls angegangen, hier wurde jedoch keine Beute gemacht. Die Ermittler haben am Tatort Spuren gesichert. Anwohner oder weitere Zeugen denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 05271/962-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell